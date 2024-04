Premier League: due calciatori 19enni arrestati per stupro

Dopo l’anticipazione del The Sun, è arrivata anche la conferma della polizia: due calciatori di Premier League, entrambi 19enni, sono stati arrestati per il loro coinvolgimento in un caso di stupro. In particolare uno sarà chiamato a rispondere di aggressione e favoreggiamento, l’altro è accusato di violenza sessuale. Entrambi i giocatori sono stati poi rilasciati su cauzione, mentre non è chiaro se siano stati sospesi in attesa dell’esito delle indagini. Le loro identità non sono state rese note, ma si tratta di due giocatori tesserati per lo stesso club.