Premier League: condannato gruppo che vendeva abbonamenti streaming illegali

Condannato a dieci anni di carcere un gruppo criminale che vendeva abbonamenti di streaming pirata nel Regno Unito. Il pagamento era di 11 euro al mese, per vedere in maniera illegale tutte le partire di Premier League: migliaia di utenti registrati, per un guadagno di sette milioni di euro. La condanna è giunta al termine di un procedimento penale intentato dalla stessa Premier League, che ha fatto sapere di aver così voluto proteggere “uno dei contenuti televisivi di maggior valore al mondo”.