Premier League, altri due punti di penalizzazione per l’Everton: ha violato il FPF

Per la seconda volta in stagione, l’Everton ha ricevuto una penalizzazione in classifica per aver violato “le regole sulla redditività e sulla sostenibilità della Premier League”. Stavolta sono stati 2 i punti detratti ai Toffees – dopo i 10 tolti a novembre, poi ridotti a 6 in appello -, scivolati così al 16° posto in classifica, appena due punti sopra la zona retrocessione (18° il Luton, a quota 25). Proprio come il Nottingham Forest – a cui sono stati decurtati 4 punti -, anche l’Everton è accusato di perdite superiore al massimo consentito (che corrisponde a 105 milioni di pound in tre stagioni) e dunque di aver violato il PSR (il Fair Play Finanziario).

Il club ha annunciato che presenterà ricorso. Di seguito il comunicato ufficiale: “Nel gennaio 2024, l’Everton è stato accusato dalla Premier League di aver violato le soglie di profitto e sostenibilità consentite per il periodo di valutazione che termina con il 2022/23.

La questione è stata deferita a una commissione della Premier League, che ha annunciato oggi che l’Everton riceverà un’immediata detrazione di due punti. Anche se la posizione del Club è stata che nessuna ulteriore sanzione era appropriata, il Club è lieto di vedere che la Commissione ha dato credito alla maggior parte delle questioni sollevate dal Club, incluso il concetto di doppia punizione, le significative circostanze attenuanti che il Club deve affrontare a causa della guerra in Ucraina, dell’alto livello di cooperazione e della tempestiva ammissione della violazione del Club.

L’Everton resta impegnato a lavorare in collaborazione con la Lega su tutte le questioni relative al PSR, ma è estremamente preoccupato per l’incoerenza delle diverse commissioni rispetto alle detrazioni di punti applicate.

Il Club desidera esprimere i suoi ringraziamenti al Fan Advisory Board e agli altri gruppi di tifosi per i loro contributi durante questo processo, e a tutti i tifosi per la loro pazienza continua e il loro sostegno instancabile.

Il Club ed i suoi rappresentanti legali hanno avviato i preparativi per impugnare la decisione della Commissione.

Nessun ulteriore commento verrà fatto in questo momento“.