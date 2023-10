Premier League 2023/24: vince il Chelsea, Mudryk e Broja stendono il Fulham

Nel posticipo della settima giornata di Premier League arriva la seconda vittoria stagionale in campionato per il Chelsea, che si aggiudica per 2-0 il West London derby in casa del Fulham. A Craven Cottage succede tutto nel primo tempo, con gli uomini di Pochettino che passano in vantaggio al 18′ con il primo gol in maglia blues di Mudryk. Un minuto più tardi arriva anche il raddoppio grazie a Broja, anche lui alla prima marcatura in stagione. Nel finale alza la pressione il Fulham alla ricerca del gol per riaprire l’incontro, ma la difesa del Chelsea tiene e può festeggiare i 3 punti. Questa vittoria permette ai blues di agganciare proprio i rivali odierni in classifica a quota 8, ma entrambe le squadre rimangono momentaneamente nella parte destra di classifica.