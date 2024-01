Premier League 2023/24: frena l’Aston Villa, pareggio a reti bianche in casa dell’Everton

Nella prima gara del pomeriggio di Premier League l’Aston Villa non va oltre il pareggio sul campo dell’Everton. A Goodison Park finisce infatti 0-0, con la squadra di Unai Emery che ci prova soprattutto nella ripresa, senza riuscire però a bucare la porta difesa da Pickford. Frenata dunque per i Villains, che con una vittoria avrebbero agguantato la vetta della classifica agganciando il Liverpool, invece rimangono a quota 43 in terza posizione, alla pari del Manchester City ma con una gara in più. I Toffees invece non riescono a scrollarsi dalla parte bassa della classifica, e attualmente con 17 punti conservano una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.