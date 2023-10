Premier League 2023/24: Dominguez risponde a Norgaard, finisce 1-1 tra Nottingham e Brentford

Finisce 1-1 il posticipo della domenica della settima giornata di Premier League tra Nottingham Forest e Brentford. Succede tutto nella ripresa: a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con il gol di Norgaard al 58′. Due minuti prima i padroni di casa erano rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Niakhate. Il Forest però la pareggia al 65′ con la rete dell’ex Bologna Nico Dominguez. Nel finale il Brentford prova a portare a casa i tre punti ma il risultato rimane inchiodato sull’1-1 fino al triplice fischio dell’arbitro. Il Nottingham sale a quota 8 in classifica, un punto in più del Brentford.