Premier League 2023/2024, West Ham e Liverpool pareggiano: il 2-2 non accontenta nessuno

Un 2-2 che non serve a nessuno. Il West Ham in casa torna a fare punti dopo due sconfitte consecutive, ma perde altro terreno rispetto alla corsa europea. Il Liverpool non esce dalla crisi ma saluta definitivamente la corsa al titolo di Premier League. Nella trentacinquesima giornata di Premier League, i reds di Jurgen Klopp rimontano con Robertson e un’autorete dopo l’iniziale vantaggio di Bowen, ma nel finale subiscono la rete del pareggio firmata da Antonio. Il Liverpool resta così a 75 punti, uno in meno del Manchester City (che ha due partite in meno) e due dell’Arsenal (che domani ha il derby col Tottenham).

Al 29′ c’è spazio per un episodio da moviola. Luis Diaz in caduta calcia verso la porta e trova la deviazione di braccio di Ogbonna. L’arbitro Anthony Taylor, su suggerimento dell’assistente, ferma il gioco per una posizione irregolare del colombiano, poi confermata dal Var. Il West Ham sblocca il risultato con la specialità della casa: il colpo di testa. Al 43′ Bowen calcia dal limite dell’area e una deviazione di van Dijk complica il lavoro di Alisson, che schiaffeggia il pallone in corner. Sul calcio d’angolo seguente, Kudus offre l’appoggio e crossa al centro, dove lo stesso Bowen in stacco aereo supera il portiere brasiliano. Si tratta del tredicesimo gol di testa in stagione per gli Hammers e solo l’Arsenal ha fatto meglio.

Il Liverpool pareggia al 48′. Luis Diaz pesca in area Robertson: il numero 26 aggancia e in un fazzoletto di terreno sorprende Areola sul suo palo. Al 65′ i reds passano in vantaggio con un po’ di fortuna. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gakpo tenta il tiro verso la porta, ma trova solo una serie di rimpalli e un autogol (l’ultimo tocco di Ogbonna) che vale l’1-2. Il West Ham però resta in partita e trova il nuovo pareggio. Protagonista è ancora Bowen, stavolta in veste di uomo assist con un cross che premia il colpo di testa vincente di Antonio. Nel finale è il Liverpool a sfiorare la vittoria con una traversa colpita da Elliott. Il risultato però non cambia più. Moyes e Klopp portano a casa un punto a testa che allontana le loro squadre dagli obiettivi stagionali.