Premier League 2023/2024, United a due facce: Aston Villa rimontato 3-2, decide Hojlund

Rimonta Manchester United, l’Aston Villa va k.o. Si chiude con il botto il Boxing Day della Premier League 2023/2024. I padroni di casa rimontano uno 0-2 di svantaggio e vincono con il primo gol di Hojlund. Con questo successo lo United sale a 31 punti, a -5 dal quarto posto. L’Aston Villa invece rimane al terzo posto in una sconfitta amara che potrebbe anche avere ripercussioni psicologiche.

Primo tempo dominato dagli ospiti che passano in vantaggio con un calcio piazzato di McGinn che beffa il colpevole Onana. Il Manchester United non riesce a reagire e subisce anche il gol del raddoppio con Dendoncker al 26′. Ma nella ripresa succede tutto e il contrario di tutto: il Manchester United si sveglia e Garnacho in pochi minuti segna la doppietta che rimette in corsa i padroni di casa. Ma a decidere il match ci pensa Rasmus Hojlund, al primo gol in Premier League. Un gol che vuol dire tanto e che può essere di svolta per lo United: 3-2.