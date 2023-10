Atp Vienna 2023: Sinner si prende la rivincita su Tiafoe e vola in semifinale

Jannik Sinner liquida in due set Frances Tiafoe e approda in semifinale nel torneo ATP 500 di Vienna 2023. Dopo essersi preso la rivincita al primo turno su Ben Shelton, che l’aveva sconfitto a Shanghai, l’azzurro è riuscito a vendicarsi anche su un altro statunitense. In questo caso ha dovuto attendere due anni visto che Tiafoe aveva avuto la meglio nel 2021, proprio nel torneo di Vienna in semifinale. 6-3 6-4 il punteggio del match, che Sinner ha portato a casa dopo 1h20′ grazie a un break per set. Nonostante qualche momento di difficoltà, Jannik ne è sempre uscito alla grande ed è riuscito a prevalere. Per il classe 2001 si tratta della vittoria numero 54 in stagione: eguagliato il record italiano stabilito da Corrado Barazzutti nel 1978. In semifinale, Sinner affronterà Andrey Rublev, reduce da un sofferto successo in tre set ai danni di Zverev.

CRONACA – Avvio da incorniciare per Sinner, che serve alla grande e strappa la battuta al suo avversario già alla prima chance, issandosi in un batter d’occhio sul 3-0. Nonostante qualche difficoltà per via della profondità che Jannik trova in risposta, Tiafoe riesce a sbloccarsi, ma a fare la partita è l’azzurro, che dimostra di avere il pallino del gioco nelle sue mani. Non mancano tuttavia le difficoltà per Sinner, che nel settimo gioco viene abbandonato dalla prima di servizio e si ritrova a dover fronteggiare palle break. Proprio nel momento del bisogno, però, il servizio torna ad aiutare Jannik, che salva la prima palla break con un ace e la seconda con un servizio vincente. Il set, di fatto, il classe 2001 lo vince qui visto che quando poi va a servire sul 5-3 non perde neppure un 15 e conquista agevolmente il parziale per 6-3 in 34 minuti di gioco.

Nel secondo set è ancora Sinner a partire meglio, tanto che perde appena un 15 nei primi turni di servizio. Tiafoe invece rischia nel terzo gioco, cavandosela solo ai vantaggi, e poi crolla sul 3-3, subendo un break molto pesante. Il game decisivo è però l’ottavo, in cui Sinner si complica la vita, commettendo tre errori gravissimi sul 40-15 e concedendo una chance dell’immediato contro break. Stavolta neppure il servizio lo aiuta, ma l’azzurro riesce comunque a salvarsi, portando a casa grazie ad uno smash uno scambio giocato con il fiato sospeso. Superato il momento più difficile, Sinner torna a servire come sa fare e consolida il break, issandosi sul 5-3. Per lui è dunque solo questione di tempo prima di staccare il pass per la semifinale. Dopo aver mancato un match point sul 5-3, chiude agevolmente 6-4 e festeggia il passaggio del turno.