Premier League 2023/2024, Tottenham ancora ko: il Chelsea vince 2-0 il derby

Terza battuta d’arresto consecutiva per il Tottenham, che perde anche il recupero della ventiseiesima giornata di Premier League contro il Chelsea. A Stamford Bridge gli uomini di Pochettino si impongono per 2-0 trovando il gol del vantaggio già nel corso del primo tempo. Punizione sulla trequarti pennellata da Gallagher sul secondo palo e Chalobah con uno splendido colpo di testa mette il pallone alle spalle di Vicario. Nasce da calcio piazzato anche l seconda rete: gran punizione di Palmer che si schianta contro la traversa, e sulla ribattuta è Nicolas Jackson il più lesto a mettere la palla in rete per il raddoppio. Negli ultimi 15′ c’è spazio anche per il nostro giovane Casadei, ma il risultato non cambia. I Blues salgono a 51 punti e si avvicinano alla zona Europa, mentre gli Spurs restano a 60, ma saldamente in quinta posizione.