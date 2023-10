Premier League 2023/2024: show Nketiah e manita Arsenal allo Sheffield, vince il Bournemouth

E’ show di Nketiah a Emirates. L’Arsenal batte nettamente lo Sheffield United, squadra materasso del campionato inglese all’ultimo posto con appena un punto e tre reti portano la firma dell’attaccante dei Gunners, che segna una strepitosa tripletta nella manita di oggi. Incontenibile nella prima ora di gioco il bomber di Arteta, a bersaglio al 28′ e poi al 51′ e al 58′, indirizzando così una partita che sarebbe potuta diventare complessa in virtù degli impegni europei e dell’inevitabile stanchezza. Ma è troppa la superiorità tecnica dei padroni di casa, che nel finale hanno anche modo di arrotondare ulteriormente il punteggio con il poker firmato da Vieira su calcio di rigore, quindi è manita nel recupero dove c’è gloria anche per Tomiyasu. Secondo posto provvisorio per l’Arsenal a -2 dal Tottenham capolista in attesa delle altre big, mentre come detto è ultimissima la formazione ospite, ancora senza vittorie e con nove sconfitte e un solo pareggio all’attivo.

Nell’altra sfida delle ore 16 il Bournemouth ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza, battendo per 2-1 il Burnley e scavalcandolo nei bassifondi della classifica. Vola a sei punti, dunque, la squadra rossonera, che trova il successo grazie ai gol di Semenyo e Billing, non basta agli ospiti, che restano a quota quattro, la rete di Taylor.