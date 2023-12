Premier League 2023/2024, Salah risponde a Gabriel: l’Arsenal fa 1-1 contro il Liverpool e resta in vetta

Non ci sono vincitori né vinti ad Anfield, dove nel match valido per la 18^ giornata di Premier League 2023/2024 Liverpool e Arsenal non si fanno male. In una sfida che metteva in palio il primo posto, le due squadre si sono accontentate di un 1-1 positivo per entrambe. Pareggio che va meglio all’Arsenal, per il fattore campo, capace di sbloccare la gara dopo appena 4′ grazie a Gabriel. La risposta dei Reds arriva però alla mezz’ora con il solito Momo Salah, che pareggia i conti.

HIGHLIGHTS

Le due squadre continuano ad attaccare, ma badano prevalentemente a non sbilanciarsi ed evitano di correre rischi inutili. L’occasione più ghiotta capita nella ripresa agli uomini di Klopp, che inspiegabilmente non sfruttano un 5 contro 2 in contropiede e Alexander-Arnold vede la sua conclusione stamparsi sulla traversa. Seconda ‘X’ di fila per il Liverpool – dopo lo 0-0 contro lo United – che raggiunge l’Aston Villa a quota 39 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Arsenal.