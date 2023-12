Highlights e gol Liverpool-Arsenal 1-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 17

Il video con gli highlights e i gol di Liverpool-Arsenal 1-1, match valido per la 18^ giornata di Premier League 2023/2024. Termina in parità il match di Anfield, con i Gunners che passano in vantaggio con Gabriel dopo soli 4′ ma vengono raggiunti da Salah. Punto importante per entrambe le squadre, che restano distanti una sola lunghezza l’una dall’altra, entrambe ancora in piena lotta per il titolo. Ecco le immagini salienti dell’incontro.