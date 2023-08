Premier League 2023/2024, primo sorriso per Pochettino. Sterling abbatte il Luton, 3-0 Chelsea

Il Chelsea trova il primo sorriso. Nell’anticipo della terza giornata della Premier League 2023/2024, i ‘Blues’ idominano in lungo e in largo il Luton, vincono con il punteggio di 3-0 e salgono a quota quattro punti in classifica dopo il pareggio della prima giornata contro il Liverpool e la dolorosa sconfitta in casa del West Ham la settimana scorsa. Il Luton ha provato ad opporre resistenza, ma una magnifica serpentina di Sterling ha aperto la partita e la difesa del Luton in due: il gol dell’1-0 al 17′ ha dato tranquillità ai padroni di casa. Gli ospiti comunque sono rimasti in partita sino al 68′, anche se creando pochissime occasioni da gol: lo stesso Sterling trova la rete del 2-0 che mette tutto in discesa. Al 75′ Jackson cala il tris e regala il primo successo stagionale a Pochettino. Il Chelsea prova a ripartire da oggi.