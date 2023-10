Premier League 2023/2024: prima vittoria per il Burnley, battuto 2-1 il Luton Town

Il Burnley batte 2-1 in trasferta il Luton Town nel match valido per la settima giornata di Premier League 2023/2024. Foster apre le marcature nel finale di primo tempo per il vantaggio ospite. Adebayo pareggia i conti all’84’, ma Bruun Larsen risponde dopo un minuto regalando la prima vittoria in campionato a mister Kompany. Burnley che sale a 4 punti a pari merito proprio con il Luton Town in 17ª e 18ª posizione. Ancora a secco di vittorie il Bournemouth, 19° a tre punti, e lo Sheffield United, 20°con un solo punto. Nella prossima giornata il Luton ospiterà il Tottenham, mentre il Burnley sarà impegnato contro il Chelsea in casa.