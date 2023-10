Napoli-Real Madrid 2-3, Garcia: “Risultato ingiusto, sono deluso. Dobbiamo capire i momenti”

“Non penso sia un risultato giusto. Il calcio però a volte è così. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Non mi è piaciuto come ci siamo aperti sull’1-1. In un momento così difficile bisogna ricompattarsi e non andare a pressare alti. Mi è invece piaciuto l’inizio della ripresa dopo l’intervallo. Dopo il pareggio avremmo potuto pure vincerla. Sul loro gol del 3-2 c’era un fallo di Rudiger su Olivera prima del gol. Sono deluso dal risultato, ma contento della performance”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Maradona: “Ho tolto Politano perché l’ho visto stanco. È rimasto dentro di più di quanto credessi. Camavinga era ammonito e Elmas avrebbe potuto puntarlo quando è entrato. In panchina abbiamo freschezza e qualità. Oggi era la quarta partita in 9 giorni. Sul gol di Bellingham avremmo dovuto chiudere molto di più l’interno del campo con i nostri esterni. Poi, abbiamo perso un duello con Ostigard. A mio avviso è stato più che altro un atteggiamento sbagliato di squadra in quella occasione. I momenti della gara vanno capiti di più”.