Premier League 2023/2024, prima sconfitta per il Brighton di De Zerbi: un cinico West Ham passa 3-1 in trasferta

Dopo due successi in altrettanti incontri arriva il primo ko per il Brighton di Roberto De Zerbi in Premier League 2023/2024. All’Amex Stadium l’80% di possesso palla e più di 25 conclusioni da parte della squadra di casa non bastano: ad imporsi con un netto 1-3 è il West Ham di David Moyes. I campioni dell’ultima Conference League passano in vantaggio al 19° con uno dei calciatori più rappresentativi, James Ward-Prowse. Si va all’intervallo con gli ospiti avanti di una rete, ma al 58° arriva il raddoppio con Bowen ben assistito da Benrahma. E dopo cinque minuti è lo stesso Bowen a fornire l’assist decisivo per Antonio, che sigla lo 0-3. Il Brighton continua comunque ad attaccare e quantomeno all’81° trova la rete della bandiera con Gross. Vola a sette punti la squadra londinese, alla seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 al Chelsea.