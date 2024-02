Premier League 2023/2024, Newcastle fermato dal Luton: 4-4. Il Brighton travolge il Crystal Palace

Il Newcastle non va oltre un rocambolesco 4-4 contro il Luton nella ventitreesima giornata di Premier League 2023/2024. Una doppietta di Longstaff (7′ e 23′) regala due volte il vantaggio ai padroni di casa, ma la squadra di Howe viene raggiunta nel primo tempo dalle reti di Osho (21′) e Barkley (40′). Nella ripresa è addirittura il Luton a portarsi sul +2 grazie ai gol di Morris (rigore, 59′) e Adebayo (62′). La reazione del Newcastle è affidata a Trippier (67′) e Barnes (73′), autori delle reti del pareggio definitivo. Un punto solo per i Magpies, superati in classifica dal Brighton. La squadra di De Zerbi batte 4-1 il Crystal Palace e sale a 35 punti in classifica. Dunk (3′), Hinshelwood (33′) e Buonanotte (34′) portano la squadra di casa in vantaggio di tre gol nel primo tempo. Nella ripresa, al 71′, Mateta accorcia le distanze, ma Joao Pedro all’84’ ristabilisce il +3. Pareggio per 2-2 tra Everton e Tottenham: Harrison (30′) e Branthwaite (94′) rispondono alla doppietta di Richarlison (4′ e 41′). Stesso risultato anche tra Burnley e Fulham.