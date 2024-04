Premier League 2023/2024, Newcastle a valanga: Tottenham travolto 4-0

Tracollo del Tottenham nella 33° giornata della Premier League 2023/2024, che ha visto gli Spurs cadere addirittura per 4-0 in casa del Newcastle. Al St.James’ Park è arrivata una gran vittoria per i padroni di casa, capaci di cambiare rotta alla partita in pochissimi minuti intorno alla mezz’ora del primo tempo. Da lì un autentico dominio per gli uomini di Eddie Howe, che si rilanciano nella corsa al sesto posto in classifica. Pomeriggio da dimenticare invece per il Tottenham, che incappa in un passo falso davvero pesante nella lotta per un posto nella prossima Champions League.

NEWCASTLE-TOTTENHAM, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

La cronaca – La partita, iniziata subito su buoni ritmi, ha visto le due squadre fronteggiarsi a viso aperto con il Tottenham vicino al gol in avvio con Werner. Alla mezz’ora però l’improvviso uno-due mortifero del Newcastle, che passa in vantaggio al 30′ con Isak e due minuti dopo trova il raddoppio con Gordon approfittando di una pessima palla persa in uscita dalla difesa degli Spurs. La difesa del Tottenham balla ancora prima dell’intervallo, con Isak che sfiora il tris venendo fermato in extremis da un salvataggio nei pressi della linea di porta.

In avvio di secondo tempo le cose non migliorano per il Tottenham, che perde Pedro Porro per infortunio e che al 51′ subisce il 3-0: Isak trova infatti la doppietta con un gran diagonale che non lascia scampo all’incolpevole Vicario. Il terzo gol subito fa calare la notte sugli Spurs, che in più occasioni rischiano di capitolare ancora e faticano a farsi vedere dalle parti di Dubravka. Krafth colpisce il palo nel finale e alla fine il 4-0 arriva al minuto 87 con Schar che di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo trova il poker dei padroni di casa.