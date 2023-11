Premier League 2023/2024, impresa sfiorata dal Luton: un gol di Luis Diaz al 95′ regala il pari al Liverpool

Il 5 novembre 2023 avrebbe potuto essere una data da ricordare per il Luton, ma un gol di Luis Diaz al 95′ ha rovinato i piani del club di Kenilworth Road. Rimandata infatti la prima vittoria casalinga della storia in Premier League per i ragazzi di Edwards, a un passo dal clamoroso successo ai danni del Liverpool nel match valevole per l’undicesima giornata. A fare la gara, come da pronostico, sono stati i ragazzi di Klopp, ma a trovare la via del gol è stato a sorpresa il Luton con Tahith Chong. Servito da Kabore, l’ex Manchester United ha battuto Alisson, portando avanti i suoi all’80’.

HIGHLIGHTS E GOL

Pochi minuti dopo, Klopp ha dunque effettuato l’ultimo cambio, mandando in campo Luis Diaz. Una scelta che a posteriori si è rivelata vincente dato che proprio il colombiano ha trovato il pareggio in pieno recupero, segnando addirittura di spalla (nel tentativo di colpire di testa) e dedicando la rete al padre, rapito da un gruppo armato nel suo paese. Il Luton ottiene comunque un punto importante in chiave salvezza, mentre i Reds frenano e scivolano a -3 dal Manchester City.