Highlights e gol Luton-Liverpool 1-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Il video con gli highlights e i gol di Luton-Liverpool 1-1, sfida valevole per l’undicesima giornata di Premier League. Enorme sospiro di sollievo per i Reds, che evitano una pesante sconfitta grazie alla rete di Luis Diaz, arrivata al quinto minuto di recupero. Nonostante i pronostici della vigilia, paradossalmente per il Luton è una beffa la mancata vittoria visto che la rete di Chong all’80 aveva illuso il pubblico di Kenilworth Road. Al 95′ però la squadra di Klopp ha trovato l’1-1 con il colombiano, rendendo meno negativa una giornata tutt’altro che da ricordare.