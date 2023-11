Pagelle Cagliari-Genoa 2-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Cagliari-Genoa 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza intenso e piacevole quello dell’Unipol Domus, apre le danze un gol di Nicolas Viola, ma c’è il pareggio del solito Gudmundsson dopo appena tre minuti, quindi ecco la rete di Zappa che riporta in vantaggio i sardi in questo incontro delicatissimo. Di seguito ecco i voti e le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6; Goldaniga 5, Hatzidiakos 5.5 (1’st Zappa 7), Dossena 6, Augello 6.5 (51’st Obert sv); Jankto 6.5 (33’st Azzi sv), Prati 6, Makoumbou 6; Mancosu 6.5 (1’st Viola 7.5); Oristanio 6 (19’st Petagna 7), Luvumbo 6.5. In panchina: Wieteska, Deiola, Sulemana, Shomurodov, Pereiro, Pavoletti, Lapadula, Desogus, Aresti, Radunovic. Allenatore: Ranieri 6.5.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Dragusin 5.5, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5, Frendrup 5.5, Badelj 5.5 (14’st Puscas 6), Strootman 5.5 (14’st Thorsby 6), Martin 6 (21’st Haps 6); Malinovskyi 5.5 (39’st Ekuban sv), Gudmundsson 7. In panchina: Vogliacco, Matturro, Hefti, Galdames, Kutlu, Fini, Puscas, Leali, Sommariva. Allenatore: Gilardino 5.5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 3’st Viola, 6’st Gudmundsson, 24’st Zappa.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Malinovskyi, Gudmundsson, Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet. Angoli: 1-1. Recupero: 1′; 6’+2′.