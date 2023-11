Premier League 2023/2024, il City dilaga. Un punto per il Brighton, prima gioia per lo Shieffield United

Il Manchester City dilaga e si impone per 6-1 sul Bournemouth all’Etihad Stadium, riconquistando così la vetta della Premier League in attesa del match di lunedì del Tottenham impegnato nel derby contro il Chelsea. Doku, Silva e Akanji chiudono i conto già nel primo tempo; poi Foden, ancora Silva e Ake firmano le altre tre reti. A segno Sinisterra per la squadra ospite che resta nei bassifondi della classifica.

Pareggio quasi in extremis per il Brighton di Roberto De Zerbi, sotto per più di ottanta minuti a Goodison Park contro l’Everton. Mykolenko apre le marcature dopo 7′, poi è un autogol di Ashley Young all’84° a fissare il punteggio sull’1-1. Sul gong arriva la prima vittoria in campionato dello Sheffield United dopo un pareggio e nove sconfitte nelle prime dieci giornate. E’ un rigore di Norwood a regalare i tre punti con un rigore segnato al decimo minuto di recupero per il 2-1 sui Wolves.

Successo per il Crystal Palace che con i gol di Schlupp e Mitchell condanna il Burnley al quarto ko consecutivo. Non un periodo semplice anche per il West Ham: terza sconfitta di fila per la squadra di Moyes che perde 3-2 contro il Brantford. Decisiva una rete di Collins al 70′ in favore dei padroni di casa.