Premier League 2023/2024, il Chelsea torna alla vittoria: 3-2 contro il Newcastle

Torna alla vittoria il Chelsea, che nel posticipo della 28esima giornata riesce a imporsi per 3-2 a Stamford Bridge contro il Newcastle. Dopo solamente 6′ i Blues passano in vantaggio: disimpegno errato di Botman, che mette la palla sui piedi di Palmer ai limiti dell’area. La conclusione di quest’ultimo trova una leggera deviazione da parte di Nicolas Jackson e si infila alle spalle di Dubravka per l’1-0. Ma la squadra di Pochettino non riesce a portarsi il gol di margine negli spogliatoi: al 44′ Isak trova dal limite dell’area uno splendido tiro nell’angolino che vale l’1-1.

Nella seconda frazione di gioco il Chelsea domina per larghi tratti, trovando il nuovo vantaggio con Palmer e poi con Mudryk il gol del 3-1 che sembra poter chiudere il match. Ma ai Blues quest’anno non viene nulla facile e subendo il 3-2 da Murphy al 90° si condannano a un recupero di sofferenza. Il Newcastle però non riesce a trovare il pari e dopo due pareggi la formazione londinese torna al successo e si porta a -1 proprio dal Newcastle.