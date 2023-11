Premier League 2023/2024: Havertz entra e stende il Brentford, l’Arsenal è la nuova capolista

Serata da incorniciare per l’Arsenal, che sconfigge di misura il Brentford nel match valido per la tredicesima giornata di Premier League 2023/2024 e si porta in vetta alla classifica. La squadra di Arteta sorpassa in un colpo solo Manchester City e Liverpool, che quest’oggi hanno pareggiato 1-1, ed il merito è di Kai Havertz, capace di entrare al 79′ e segnare il gol vittoria all’89’, regalando tre punti estremamente importanti ai Gunners.

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

Vittoria meritata, numeri alla mano, per i ragazzi di Arteta, che al 42′ si erano visti annullare per questione di millimetri un gol segnato da Trossard e poi non erano più riusciti a sorprendere la difesa del Brentford. Nel mentre avevano sofferto anche in fase difensiva, con Ramsdale – titolare al posto di Raya – chiamato ad un paio di interventi prodigiosi. A un minuto dal 90′, però, Havertz ha trovato la via del gol e mandato in paradiso, oltre che in vetta alla classifica, l’Arsenal.