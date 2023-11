Coppa Davis, Volandri: “Siamo venuti qui per vincere. Ora pensiamo a recuperare per domani”

Dopo 25 anni, l’Italia è di nuovo in finale di Coppa Davis. E il capitano azzurro Filippo Volandri non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria sulla Serbia: “Siamo venuti per cercare di vincerla, non siamo lontani, ma ancora manca qualcosa”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. La giornata perfetta di Sinner si completa con la vittoria con Sonego nel doppio decisivo su Djokovic e Kecmanovic, dopo che l’altoatesino aveva piegato il numero 1 al mondo nel singolare. Jannik diventa così il primo a battere il fuoriclasse serbo dopo aver salvato tre match point di fila: “Bravo davvero, tanta roba”, il commento di Volandri che poi scherza: “Oggi ho perso tanti anni. Vero, un 6-3, 6-4 sembra facile ma lo abbiamo conquistato con degli up e down soprattutto nel secondo set. Alla fine non posso che ringraziare i ragazzi, il pubblico, la gente a casa, tutti stiamo andando nella stessa direzione. Adesso dobbiamo festeggiare poco e cercare di recuperare per domani”.