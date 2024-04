Premier League 2023/2024: doppio Bruno Fernandes, ma lo United pareggia 2-2 a Bournemouth

Photo LiveMedia/Manjit Narotra/DPPI , England, December 31, 2022, English football Premier League match FOOTBALL - ENGLISH CHAMP - WOLVERHAMPTON v MANCHESTER UNITED Image shows: Manchester United midfielder Bruno Fernandes during the English championship Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Manchester United on 31 December 2022 at Molineux stadium in Wolverhampton, England LiveMedia - World Copyright

Manchester United e Bournemouth pareggiano 2-2 nel match valido per la 33ª giornata di Premier League 2023/2024. Non basta ai Red Devils la doppietta di Bruno Fernandes per ritrovare una vittoria che in campionato manca da oltre un mese (2-0 28ª giornata con l’Everton). La squadra di Ten Hag va sotto per ben due volte al Vitality Stadium. A sbloccare l’incontro è il 16° gol in campionato di Solanke (16′). Bruno Fernandes pareggia i conti al 31′, ma l’ex Roma Kluivert (36′) porta le Cherries avanti all’intervallo. Al 65′ arriva il 2-2 dell’8 dello United. Manchester che scala in settima posizione e vede agganciarsi e superarsi, per differenza reti, dal Newcastle, oggi vittorioso per 4-0 sul Tottenham, a quota 50 punti. Bournemouth che naviga in zone tranquille di classifica al 12° posto con 42 punti.