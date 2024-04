Bundesliga 2023/2024, lo Stoccarda vince ancora: Eintracht battuto 3-0

Per festeggiare già oggi la vittoria della Bundesliga, al Bayer Leverkusen sarebbero servite le sconfitte di Bayern Monaco e Stoccarda. Le due inseguitrici invece non steccano in questo sabato della ventinovesima giornata di campionato. Dopo la vittoria dei bavaresi sul Colonia per 2-0, lo Stoccarda tiene il passo dei campioni in carica e batte 3-o l’Eintracht. La squadra di Hoeness chiude i giochi nel primo tempo. All’11’ il solito Guirassy (25esima rete stagionale in 23 partite in campionato) sblocca il risultato e sei minuti più tardi è Undav a raddoppiare. Al 37′ c’è spazio anche per il tris siglato da Leweling. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per lo Stoccarda che sale a 63 punti come il Bayern. Quarta partita senza vincere invece per la formazione di Francoforte, che è sesta con soli tre punti di vantaggio sull’Augsburg. Domani quindi c’è il primo match point per il Bayer Leverkusen che può festeggiare il suo primo titolo nazionale: per l’aritmetica serve una vittoria contro il Werder Brema.