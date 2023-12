Premier League 2023/2024: colpo West Ham in casa Arsenal, Brighton show

L’Arsenal cade e cede la vetta della Premier League. Nella serata che chiude il girone di andata del massimo campionato inglese il West Ham di David Moyes fa lo scherzetto e trionfa all’Emirates per 2-0 grazie alle reti di Soucek e Mavropanos. Con questo risultato il Liverpool è campione di inverno ed è davanti a tutti con 42 punti, +2 rispetto all’Arsenal e +3 rispetto all’Aston Villa. In serata è arrivata anche la grande vittoria del Brighton che ha sconfitto nettamente il Tottenham per 4-2.

L’Arsenal va sotto dopo poco più di dieci minuti di gioco: sulla sinistra Bowen mette la palla al centro e Soucek fa 1-0. Il Var controlla se la sfera è uscita o se è rimasta, anche solo per un po’, in campo e decide per questa seconda opzione anche se rimangono i dubbi. L’Arsenal ci prova, crea diverse palle gol, ma è poco cinica e soprattutto sbatte sul muro eretto dagli ospiti con un Ogbonna stellare. Il gol del raddoppio arriva ad inizio ripresa con Mavropanos che beffa la difesa di casa e sigla la rete dello 0-2. Odergaard prova ad accendere la luce, ma manca il guizzo che riapre l’incontro. Nel finale Benrahma sbaglia anche il calcio di rigore del possibile 0-3, poco o male per il West Ham.

Grande prestazione dei ragazzi di Roberto De Zerbi che passano in vantaggio all’undicesimo minuto grazie all’assist di Joao Pedro e alla rete di Hinshelwood. Qualche minuto più tardi Kulusevski fa una sciocchezza, trattiene vistosamente dentro l’area di rigore e l’arbitro viene richiamato al Var: è calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Joao Pedro fa 2-0. Nella ripresa ci pensa Estupinan, al 63′, a far partire un tiro imparabile che muore all’incrocio dei pali. Il Brighton non smette di attaccare, si procura un altro calcio di rigore che Joao Pedro ancora una volta trasforma, 4-0. Il Tottenham però, con orgoglio, alza la testa: prima Veliz e poi Davies regalano degli ultimi minuti di fuoco. Ma ormai è troppo tardi: Brighton-Tottenham finisce 4-2.