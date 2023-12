Premier League 2023/2024: calendario, programma, orari e diretta tv Boxing Day

Al via la diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024, in programma come ormai da tradizione nel cosiddetto Boxing Day, vale a dire il 26 dicembre. In occasione di Santo Stefano, le squadre della massima serie inglese scenderanno in campo in quella che sarà l’ultima giornata del girone d’andata. In realtà il turno è spalmato su più giorni e terminerà giovedì 28, ma il clou è proprio il 26, in cui si parte dalle 13:30 e si finisce dopo le 22. Questi i match in programma con le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv delle sfide in calendario.

CALENDARIO BOXING DAY SERIE B

Martedì 26 dicembre 2023

Ore 13:30, Newcastle-Nottingham Forest – diretta Sky Sport Uno

Ore 16:00, Sheffield United-Luton – diretta Sky Sport Max

Ore 16:00, Bournemouth-Fulham – diretta Sky Sport Uno

Ore 18:30, Burnley-Liverpool – diretta Sky Sport Uno

Ore 21:00, Manchester United-Aston Villa – diretta Sky Sport Uno

Mercoledì 27 dicembre 2023

Ore 20:30, Chelsea-Crystal Palace – diretta Sky Sport Calcio

Ore 20:30, Brentford-Wolverhampton – diretta Sky Sport Max

Ore 21:15, Everton-Manchester City – diretta Sky Sport Uno

Giovedì 28 dicembre 2023

Ore 20:30, Brighton-Tottenham – diretta Sky Sport Max

Ore 21:15, Arsenal-West Ham – diretta Sky Sport Calcio