Manchester United, ten Hag: “Aston Villa in grande forma, serve più cattiveria”

Il tecnico del Manchester United ten Hag ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla sfida di campionato di questa sera con l’Aston Villa: “L’Aston Villa è in grande forma e sono uno dei top team. Dobbiamo creare occasioni ma anche finalizzare ciò che proponiamo. L’atteggiamento è quello giusto, manca solo un po’ di cattiveria. I tifosi sono molto delusi e dobbiamo rimettere le cose apposto il più in fretta possibile. Li ringrazio per il loro supporto, nonostante i problemi di questa stagione. Ci assumiamo le nostre responsabilità al 100%. Siamo il Manchester United e non siamo questo”.

