Premier League 2023/2024, l’Arsenal insegue il City: basta Trossard per piegare l’Everton

L’Arsenal piega 1-0 l’Everton a domicilio nel match di Goodison Park valevole per la quinta giornata di Premier League 2023/2024, grazie ad una rete siglata da Leandro Trossard. La partita per i ragazzi di Mikel Arteta non parte con il piede giusto per via dell”infortunio di Gabriel Martinelli, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 24′ venendo rilevato da Trossard. Nella prima frazione di gara i padroni di casa si difendono in maniera ordinata e riescono a contenere le offensive degli ospiti. Nella ripresa, però, l’Arsenal spinge con maggiore decisione e al 69′ trova il gol del vantaggio proprio con Trossard, bravo a sfruttare un assist di Bukayo Saka. In virtù di questo risultato i Gunners salgono al secondo posto in classifica con 13 punti insieme a Tottenham e Liverpool, mentre i Toffees restano terz’ultimi con un solo punto.