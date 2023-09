Highlights e gol Everton-Arsenal 0-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 56

Gli highlights e i go di Everton-Arsenal, match valevole per la quinta giornata di Premier League 2023/2024, in cui la formazione ospite guidata da Mikel Arteta si è imposta di misura sui padroni di casa mediante il punteggio di 1-0 grazie alla rete realizzata da Leandro Trossard. In virtù di questo risultato i Gunners salgono al secondo posto in classifica con 13 punti insieme a Tottenham e Liverpool, mentre i Toffees restano terz’ultimi con un solo punto. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.