Premier League 2023/2024: l’Arsenal dimentica la Champions, netto poker al Newcastle

L’Arsenal dimentica la notte amara di Oporto e non smette di vincere in Premier League, portandosi al terzo posto a -2 dalla vetta in una bagarre a tre squadre per la vittoria del titolo davvero clamorosa. Netto il 4-1 da parte dei Gunners sul Newcastle di Howe, che continua ad alternare grandi partite a pesanti debacle ed è ora ottavo, mentre sono adesso 58 i punti in classifica per la squadra di Mikel Arteta, che supera così uno scoglio importante e resta a contatto di Liverpool e Manchester City.

Nel primo tempo il vantaggio dell’Arsenal arriva in modo fortunoso. E’ infatti Botman, difensore degli ospiti a lungo cercato dal Milan nelle ultime sessioni di mercato, a infilare la propria porta. Poi, però, i Gunners si scatenano in lungo e in largo e vanno in gol con Havertz, che trova il raddoppio sempre nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il tris a opera di Saka, quindi nel finale il quarto gol dell’ex Serie A Kiwior, prima della rete di Willock che non può certo addolcire il passivo.