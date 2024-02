Gigante maschile Palisades Tahoe 2024, risultati e classifica manche finale: super Odermatt batte Kristoffersen e vince la Coppa

Super Marco Odermatt vince il gigante di Palisades Tahoe, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Lo svizzero batte uno stoico Kristoffersen, all’85° podio di Coppa del Mondo e dietro di 12 centesimi, chiudendo in 2:11.69. Continua il dominio del classe 1997 in gigante con la decima vittoria consecutiva, -4 dal record di Stenmark, e il 24° podio consecutivo. Odermatt chiude già i conti per la Coppa del Mondo di overall, staccando anche matematicamente Feller. Continua il digiuno dalla vittoria di Kristoffersen, che manca sul gradino più alto del podio da marzo 2021. Dietro i primi due passa più di un secondo. Arriva il primo podio in carriera, dopo 85 gare, per lo sciatore di casa Radamus. L’americano è terzo a 1.37 dalla vetta. Quarto un super Tumler, a 1.50 da Odermatt, con il secondo risultato di carriera, dopo il terzo posto di Beaver Creek 2019. Season best per Gino Caviezel, quinto a 1.77. Miglior piazzamento in carriera per Haaser, settimo a 1.88. Rimonte di giornata per Steen Olsen e Feurstein, miglior risultato in carriera in gigante per l’austriaco, che risalgono di 16 posizioni chiudendo nono e decimo a 2.23 e 2.27. Primi punti in carriera in Coppa del Mondo per l’americano Kenney, che chiude 24° a 4.50. Grande giornata per la Svizzera, che ne mette quattro nei primi sei (Odermatt 1°, Tumler 4°, Caviezel 5° e Meillard 6°).

Male gli italiani con Vinatzer e Della Vite molto sporchi nelle rispettive prove. I due sono 19° e 22° a 2.82 e a 3.17 dalla testa. Errore per De Aliprandini, che esce al primo cambio di pendenza.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA TOP TEN

1. Odermatt 2:11.69

2. Kristoffersen 2:11.81 (+0.12)

3. Radamus 2:13.06 (+1.37)

4. Tumler 2:13.19 (+1.50)

5. Caviezel 2:13.46 (+1.77)

6. Meillard 2:13.51 (+1.82)

7. Haaser 2:13.57 (+1.88)

8. Feller 2:13.58 (+1.89)

9. Steen Olsen 2:13.92 (+2.23)

10. Feurstein 2:13.96 (+2.27)

GLI ITALIANI

19. Vinatzer 2:14.51 (+2.82)

22. Della Vite 2:14.86 (+3.17)

DNF De Aliprandini