Eurolega 2022/2023: seconda vittoria in fila per la Virtus Bologna che piega Lione fuori casa

La Virtus Bologna batte il Lione fuori casa 77-64 nella 23ª giornata di Eurolega 2022/2023. Seconda vittoria in fila per i ragazzi di Scariolo dopo il successo contro la Stella Rossa. In assenza di Teodosic è Belinelli a prendere in mano la squadra mettendo a referto 21 punti uscendo dalla panchina. Non basta la buona prestazione di De Colo, 15 punti 2 rimbalzi e 6 assist per il francese, a Lione per evitare la seconda sconfitta in fila in Eurolega. Bologna sale a 11 vittorie e 12 sconfitte a una sola vittoria dalla zona playoff. Nella prossima giornata la Virtus proverà a dare continuità alla striscia positiva in casa contro Barcellona. Lione che giocherà il derby francese con il Monaco.

Primo quarto equilibrato con Bologna che parte meglio andando avanti 6-0. I ragazzi di Scariolo si bloccano in fase offensiva subendo la rimonta di Lione che riesce a trovare il vantaggio sul 13-12. La Virtus torna a macinare in attacco e riesce a chiudere avanti il quarto 21-14. Ben otto giocatori a segno per Bologna che recupera 7 palloni. Troppe le nove palle perse di Lione.

Nel secondo quarto parte forte la Virtus trascinata da un super Marco Belinelli che mette 15 punti, con 3/4 da tre, in uscita dalla panchina. Come nel quarto precedente la squadra di Scariolo, dopo aver trovato il massimo vantaggio sul 26-35, cala e si fa riprendere da Lione trascinata dal solito De Colo, 12 punti, 2 rimbalzi e 4 assist per il francese, che porta i suoi all’intervallo lungo sotto di soli due punti sul 37-39.

Nel terzo quarto entrambe le squadre vanno in difficoltà in attacco. La Virtus fa valere le migliori capacità difensive chiudendo in vantaggio il terzo periodo 55-48. Tante palle perse per Lione e tanti tiri sbagliati per Bologna che resiste agli attacchi dei padroni di casa iniziando l’ultimo periodo in vantaggio di 7 punti.

Quarto quarto che si apre con un parziale di 8-0 per la Virtus firmato Belinelli-Pajola che regalano il massimo vantaggio alla propria squadra andando sul 48-63. I ragazzi di Scariolo non devono fare altro che controllare il margine sugli avversari per trovare la seconda vittoria in fila.