Premier League 2022/2023: Simms gela Stamford Bridge all’89’, è 2-2 tra Chelsea ed Everton

Termina in parità il match della ventottesima giornata di Premier League 2022/2023 tra Chelsea ed Everton. È 2-2 a Stamford Bridge, con i Blues che vengono raggiunto proprio nel finale dopo aver assaporato la terza vittoria consecutiva. Ad aprire le danze è Joao Felix, che al 52′ batte Pickford con l’ausilio del palo. I Toffees reagiscono e al 69′ ristabiliscono la parità con Doucoure, ma l’entusiasmo viene smorzato pochi minuti dopo. Havertz riporta infatti avanti la squadra di casa su calcio di rigore al 76′, mettendo la strada in discesa. I ragazzi di Dyche tuttavia non mollano e, a un minuto dal 90′, trovano il pari con il neo entrato Simms, che supera in velocità Koulibaly e firma il 2-2. Il Chelsea ci prova fino alla fine, ma non bastano i 5 minuti di recupero. Finisce 2-2, con l’Everton si gode un prezioso punto salvezza e i Blues che masticano amaro, condividendo il decimo posto con l’Aston Villa.

HIGHLIGHTS