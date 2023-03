Highlights e gol Chelsea-Everton 2-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 34

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-Everton 2-2, match valido per la Premier League 2022/2023. Termina in parità il match della ventottesima giornata, con i Blues avanti due volte ma sempre ripresi. Al gol di Joao Felix ha risposto Doucoure, mentre dopo il rigore trasformato da Havertz è arrivato il primo gol in Premier League del giovane Simms, che all’89’ ha fissato il punteggio sul 2-2.