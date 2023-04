Premier League 2022/2023: un punto a testa per Chelsea e Liverpool, ok Brighton e Aston Villa

Oggi si sono giocati i recuperi validi per la 7ª e l’8ª giornata di Premier League 2022/2023. Pareggio che non serve a nessuno tra Chelsea e Liverpool. A Stamford Bridge i padroni di casa giocano meglio e vedono annullarsi due gol ma non riescono a sfondare la difesa della squadra di Klopp. Di certo un punto che aiuta il Liverpool a riprendersi dalla sconfitta per 4-1 in casa del Manchester City. Continua l’ottimo momento del Brighton che batte 2-0 in trasferta il Bournemouth grazie ai gol di Ferguson e Enciso. Settimo risultato utile consecutivo, cinque in campionato e due in coppa, per la squadra di De Zerbi che sale a 46 punti in 6ª posizione a 4 punti dal terzo posto con Newcastle, Tottenham e Manchester United appaiati a 50 punti. Bournemouth 18° ma con gli stessi punti di Everton, West Ham e Nottingham Forest, sconfitto oggi fuori casa in rimonta dal Leeds 2-1, a 27 punti. Perde ancora il Leicester che, nonostante il cambio di guida tecnica da Rodgers a Sadler, cade in casa contro l’Aston Villa. Quinta vittoria nelle ultime sei partite per i ragazzi di Emery che hanno cambiato marcia dopo l’arrivo dell’ex tecnico di Siviglia e Arsenal che salgono a 44 punti in 7ª posizione scavalcando il Liverpool occupando l’ultimo posto valido per le coppe europee.