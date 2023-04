Premier League 2022/2023: poker del Manchester City al Southampton, Haaland fa 200

Altro successo, altro poker per il Manchester City, che nel match valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023 piega il Southampton. Finisce 4-1 al St. Mary’s Stadium e il protagonista è Erling Haaland, che torna dal 1′ e realizza una doppietta preziosa. Il norvegese dà spettacolo, segnando anche in rovesciata, e tocca quota 200 gol realizzati in carriera (oltre che 30 in campionato). Le altre due reti hanno portato la firma di Grealish e Alvarez (su rigore). Alla squadra di casa non è bastata la (bella) rete di Mara del provvisorio 1-3. Match che è stato fin dall’inizio a senso unico ed è stato vinto meritatamente dai citizens. La squadra di Guardiola si porta a -5 dall’Arsenal, mettendo pressione ai gunners impegnati sul campo del Liverpool. Ancora in difficoltà invece i Saints, sempre più vicini a una retrocessione che appare inevitabile.

