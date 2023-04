Premier League 2022/2023, Newcastle ko: l’Aston Villa vince 3-0 e si rilancia per l’Europa

Continua lo splendido momento dell’Aston Villa, che nell’anticipo delle 13:30 della trentunesima giornata di Premier League 2022/2023 ha travolto con un secco 3-0 il Newcastle terza forza del campionato. Per i padroni di casa si tratta della quinta vittoria consecutiva, che consente loro di rilanciarsi prepotentemente nella corsa all’Europa: l’Aston Villa infatti rafforza il sesto posto, con il quinto del Tottenham distante solo tre lunghezze anche se con partite giocate in più rispetto alle dirette rivali. Battute d’arresto pesante invece per il Newcastle, che spreca una ghiotta opportunità per rafforzare un posto in zona Champions.

L’Aston Villa è riuscito a sbloccare subito la partita al 13′ con il gol di Ramsey e il Newcastle ha faticato a reagire allo svantaggio subito. Nel secondo tempo la situazione precipita per gli ospiti, che prima si salvano con il gol annullato dal Var a Watkins ma poi soccombono proprio sotto i colpi di quest’ultimo che con una doppietta in meno di venti minuti chiude i conti.