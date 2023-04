Premier League 2022/2023: Kane stende il Brighton, vincono ancora Newcastle e Aston Villa

Oggi si sono giocati i match della 30ª giornata di Premier League 2022/2023. Il Tottenham di Stellini si salva contro il Brighton grazie al solito Harry Kane. Il centravanti inglese trova il match winner al 79′ che regala la vittoria per 2-1 ai suoi. La squadra di De Zerbi gioca per larghi tratti meglio e si vede annullare due gol prima di subire il gol di Kane che interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi. Il Tottenham sale a 53 punti a -3 dalla zona Champions. Il Brighton resta fermo a 46 punti in 7ª posizione. Continuano a vincere Newcastle e Aston Villa che battono Brentford e Nottingham Forest proiettandosi sempre più in alto in classifica. La squadra di Howe ribalta il gol nel primo tempo di Toney sfruttando l’autogol di Raya al 54′ e il gol decisivo di Isak al 61′. Quinta vittoria in fila per i Magpies che si confermano in zona Champions League tornando in terza posizione a 56 punti appaiati allo United. Alla squadra di Emery basta il gol di Traore al 48′ e la rete a tempo scaduto di Watkins per trovare la sesta vittoria nelle ultime sette partite salendo a 47 punti al 6° posto. Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il West Ham, che passa in casa del Fulham, orfano dello squalificato Mitrovic, 1-0 grazie all’autogol di Reed al 23′. Gli Hammers staccano il gruppo in lotta per la retrocessione e salgono a 30 punti in 13ª posizione. Fulham che resta fermo a 39 punti al 10° posto. Continua il momento nero del Leicester che, nonostante il cambio di guida tecnica, continua a perdere e lo fa in casa contro il Bournemouth. Decide il gol di Billing al 40′ che condanna il Leicester alla settima sconfitta nelle ultime otto giornate e a rimanere in piena zona retrocessione in 19ª posizione a 25 punti. Il Bournemouth segue il West Ham a 30 punti. Non basta neanche il ritorno di Lampard al Chelsea che perde 1-0 in casa dei Wolves. Decisivo il gol di Matheus Nunen al 31′ che proietta i Wolves a 31 punti in 12ª posizione subito dietro ai Blues fermi in 11ª posizione a 39 punti.