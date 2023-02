Premier League 2022/2023, il Liverpool torna a vincere: Everton sconfitto 2-0

Il Liverpool torna a vincere. La squadra di Klopp si impone 2-0 ad Anfield contro l’Everton nella 23esima giornata della Premier League 2022/2023, conquistando un successo che mancava da quattro giornate. La prima occasione è per gli ospiti con il colpo di testa di Tarkowski su calcio d’angolo che si schianta contro il palo al 36′. Segue subito un grande contropiede dei Reds, con Salah che raccoglie il pallone e conclude con freddezza per l’1-0. Al 49′ altro contropiede del Liverpool: Alexander-Arnold trova Gakpo che conclude in rete di prima firmando i 2-0. Dieci minuti dopo Nunez spreca una grande occasione davanti alla porta avversaria concludendo fuori di pochissimo, e all’89’ grande parata di Pickford sul tiro potente di Salah.