Liga 2022/23: la reazione dell’Espanyol non basta, il Real Sociedad torna alla vittoria

Il Real Sociedad torna alla vittoria contro l’Espanyol nella giornata valevole per il 21esimo turno di Liga 2022/23: termina 2-3 il match dell’RCDE Stadium. Padroni di casa ancora vicini alla zona retrocessione con soli 21 punti, la formazione di Alguacil invece resta in terza posizione a quota 42.

E’ Kubo al 23esimo minuto di gioco ad aprire le marcature per gli ospiti: l’esterno numero 14 dalla distanza non esita a concludere in rete, pallone ben calciato sulla destra e palla in rete. Il raddoppio arriva invece nella seconda frazione, Oyarzabal fornisce un assist per Sorloth, a cui non resta che appoggiare semplicemente in rete. L’ulteriore allungo arriva poi grazie all’autogol di Cabrera. Sul finale, i padroni di casa prendono il controllo del match: al 74esimo è Darder ad accorciare le distanze grazie ad un ottima posizione all’interno dell’area; è poi Olivan a mettere la sua firma all’88esimo. Le due reti dei biancoblù non bastano però per ribaltare la situazione. Si chiude sul 2-3 la sfida dell’RCDE Stadium.