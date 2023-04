Premier League 2022/2023: il Chelsea cade in casa, a Stamford Bridge passa l’Aston Villa

L’Aston Villa vince 2-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea nel match valido per la 29ª giornata di Premier League 2022/2023. Continua l’ottima striscia della squadra di Emery che ha vinto la quarta partita nelle ultime cinque, senza subire gol, e stacca proprio il Chelsea, fermo in 11ª piazza a 38 punti, in classifica salendo a 41 punti in 9ª posizione. La squadra di Potter interrompe invece la serie di tre partite senza perdere e torna alla sconfitta dopo oltre un mese, 2-0 contro il Tottenham il 26 marzo. Watkins sblocca il match al 18′ portando i suoi in vantaggio a fine primo tempo. Il Chelsea prova senza successo a trovare la via della rete tirando 27 volte verso la porta centrandola 8 volte. Aston Villa che gioca di contropiede e segna il secondo gol, al secondo tiro in porta della partita, con McGinn al 56′. I Blues non riescono nella rimonta cadendo a sorpresa tra le mura casalinghe.