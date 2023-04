Sport in tv oggi, sabato 1 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 1 aprile 2023. Prosegue il Formula 1, con le qualifiche attesissime. Torna anche la Serie A dopo la pausa per le nazionali, c’è tanto sport tra basket e volley, ovviamente il tennis con il Miami Open che si avvia alla conclusione e tanti altri eventi. Sportface.it seguirà tutti gli appuntamenti con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti, ecco il programma completo di sabato 1 aprile.