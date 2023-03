Premier League 2022/2023: Haaland regala i tre punti al Manchester City, sconfitto 1-0 il Crystal Palace

Terza vittoria di fila per il Manchester City, che nel match della ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023 supera di misura il Crystal Palace. A decidere la sfida di Selhurst Park è un calcio di rigore trasformato da Erling Haaland, il quale sale a quota 28 gol in campionato. L’episodio che decide il match avviene al 76′: su un calcio d’angolo battuto velocemente dal City, Olise arriva con troppa irruenza e travolge in area di rigore Gundogan. L’arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri è glaciale Haaland, che regala tre punti importanti ai suoi. La squadra di Guardiola si porta a -2 dall’Arsenal (seppur con una partita in più) e torna a mettere pressione sulla capolista, attesa dall’ostica trasferta di Craven Cottage contro il Fulham.

HIGHLIGHTS (VIDEO)