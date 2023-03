Premier League 2022/2023, Everton sull’1-1: un punto a testa col Nottingham

di Mattia Zucchiatti 22

L’Everton non esce dalla crisi e soprattutto non abbandona la zona retrocessione. Nel match della ventiseiesima giornata di Premier League, la squadra di Dyche non va oltre il 2-2 con il Nottingham Forest. Apre Gray su rigore al 10′ per il vantaggio degli ospiti, ma al 19′ Johnson pareggia per le toffeest. Al 29′ Doucourè riporta in vantaggio il Nottingham, ma al 77′ c’è spazio per la seconda rete di Johnson.