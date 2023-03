Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 prima tappa: vince Merlier in volata, Trentin 26esimo

Ecco l’ordine di arrivo della prima tappa della Parigi-Nizza 2023, gara mozzafiato e ricca di spettacolo. C’è stata subito la fuga di Ourselin e Gregaard, i quali hanno però terminato la gara in maniera non esattamente perfetto, venendo rimontati dal gruppo e chiudendo in fondo alla gradatoria. Il gap tra i due e il gruppo si è colmato del tutto a 30 km dal traguardo e poi è iniziata una fase davvero divertente, in cui più volte ci sono stati ribaltamenti in testa alla classifica. Alla fine, a classificarsi primo è stato Tim Merlier, che ha preceduto Sam Bennett e Mads Pedersen. Tra gli italiani, sono arrivati posizionamenti di rilievo per Matteo Trentin (26esimo) e per Edoardo Affini (62esimo).

PARIGI-NIZZA 2023 – ORDINE D’ARRIVO PRIMA TAPPA