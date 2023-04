Festa Scudetto, a Salerno uova contro casa con bandiera Napoli

Cresce l’attesa e la tensione verso la sfida tra Napoli e Salernitana, che domenica potrebbe consegnare lo Scudetto alla squadra di Spalletti. Tensioni che in realtà vanno avanti da giorni a causa della vicenda relativa allo spostamento del match da sabato a domenica. Ora anche episodi intimidatori nella città di Salerno, ed in particolar modo nel quartiere Torrione. Ci sono stati lanci di uova verso un palazzo, dove un su un balcone era stata esposta una bandiera del Napoli. I cittadini sarebbero stati anche intimiditi al fine di non tifare gli azzurri esponendo gadget in vista della partita di domani Giorni fa in un post su Facebook la Curva Sud Siberiano aveva chiesto “rispetto nei confronti della città e di tutti i tifosi della Salernitana, ciò si dimostra riponendo eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi di Salerno”.